Преемником Аднана Ахмедзаде стал Адиль Велиев

Ранее эту должность возглавлял Аднан Ахмедзаде, который сегодня был назначен заместителем вице-президента по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова.

Отметим, что Адиль Велиев родился в 1980 году в Баку. Окончил с отличием Азербайджанскую государственную нефтяную академию, получив степень магистра по специальности "Переработка нефти и газа", в 2017 году успешно завершил программу делового администрирования ("Master of Business Administration" - MBA) в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина.

Он с 2003 года работает в Управлении маркетинга и экономических операций SOCAR, с 2010 года занимает должность заместителя начальника департамента экспортных операций Управления.