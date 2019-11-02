Эстония вновь потребовала от России возместить ущерб от «советской оккупации»
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в очередной раз заявил, что Россия должна возместить ущерб от «оккупации» республики Советским Союзом, сообщает РИА Новости.
По данным созданной при министерстве юстиции комиссии, Москва якобы должна Таллину около €1,2 млрд.
«На вопрос, должны ли мы заниматься прошлой несправедливостью, нанесенным в прошлом ущербом — мой ответ утвердительный», - сказал Рейнсалу.
При этом он отметил, что признание российской стороной оккупации Эстонии вряд ли будет возможным.
«В стратегическом смысле вопрос будущего эстонско-российских отношений — это признание оккупации», - подчеркнул Рейнсалу.