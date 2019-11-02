Синоптики о погоде на завтра
Во вторник, 5 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется постепенное прекращение осадков, во второй половине дня ожидается переменная облачность. Южный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 8-11, днем 15-17, в Баку ночью 9-11, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне возможны дожди. Местами туман, западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до десяти градусов тепла.