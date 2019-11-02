Эльмар Мамедъяров отправился в Швецию
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Швецию, сообщает пресс-служба МИД.
«В Стокгольме глава внешнеполитического ведомства примет участие в заседании министров, приуроченном к 10-летию программы «Восточное партнерство» Европейского Союза», - говорится в сообщении.
Во встрече наряду с главами МИД стран-участниц программы примут участие министр иностранных дел Швеции Анна Линд, гендиректор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон и замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Участниками инициативы «Восточное партнерство» являются Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Армения.