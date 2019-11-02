«Архитектора «Брексита» подозревают в связях с Россией

По данным издания, теневой «министр иностранных дел» Великобритании Эмили Торнберри обратилась в правительство с запросом, в котором попросила раскрыть уровень доступа Каммингса к секретной информации. Поводом для проверки послужила информация о том, что советник Джонсона работал в России в 90-х годах.

Копия письма Торнберри также направлена главам британской службы контрразведки МI-5 и внешней разведки МI-6.

Газета Daily Mirror сообщает, что Каммингс занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. Также сообщается, что проект закончился безуспешно, а Каммингс за время работы не выучил русский язык. На сайте британских консерваторов Каммингса называют русофилом, а также человеком, который увлекается Достоевским и говорит по-русски, сообщает ТАСС.

В британских кругах главного советника Джонсона называют серым кардиналом и «архитектором «Брексита». Каммингса считают одним из главных авторов неожиданной победы «брекситеров» на референдуме 2016 года. Он был директором кампании главной организации евроскептиков Vote Leave («Голосуй за выход»). Считается, что это он придумал самые броские лозунги кампании.