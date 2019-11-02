Азербайджанца искали 1,5 года из-за взятки в 8 долларов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбурга, в суд передано дело гражданина Азербайджана, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ГИБДД.

Еще в сентябре 2017 года он проехал на красный сигнал светофора, после чего его остановил сотрудники ГИБДД. Пока он составлял протокол, нарушитель попытался откупиться от наказания, предложив правоохранителю взятку в размере 500 рублей.

Инспектор от денег отказался, а иностранец попал под следствие по обвинению в мелком взяточничестве. Однако во время предварительного следствия он скрылся за границей, его разыскивали 1,5 года и все-таки привлекли к ответственности.