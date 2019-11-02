Турция увеличивает закупки азербайджанского газа

В январе-августе 2019 года Азербайджан экспортировал в Турцию 6 млрд 44,65 млн кубометров газа с месторождения "Шахдениз", это на 35,5% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Report со ссылкой на информацию Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

Согласно информации, в августе 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 734,97 млн кубометров, или 23,35%. Это на 15,57% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан стал вторым по объему экспорта природного газа в Турцию. Лидером является Россия, откуда в отчетном месяце в Турцию было экспортировано 1 450,74 млн кубометров.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.