Рашад Шолан назначен главным специалистом по трансплантации почки Минздрава
Приказом министра здравоохранения заведующий отделением "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) доктор философии по медицине Рашад Шолан назначен главным специалистом по трансплантации почки Министерства здравоохранения.
В профессиональном кругу Рашад Шолан известен благодаря проведенным им сложнейшим хирургическим операциям. Как он любит повторять о себе: "Я и как человек радикальный, так и хирург радикальный". Местная пресса окрестила его "Золотые руки" из-за виртуозного хирургического таланта. Он хирург-уролог и занимается всеми областями урологической хирургии, а также трансплантацией почки.
От всей души поздравляем с новым назначением нашего врача, проведшего по сегодняшний день сотни успешных операций над урологическими больными, подарившего здоровье десяткам больным, страдавшим хронической почечной недостаточностью. Желаем дальнейших успехов в его нелегкой, почетной работе!