Рашад Шолан назначен главным специалистом по трансплантации почки Минздрава

В профессиональном кругу Рашад Шолан известен благодаря проведенным им сложнейшим хирургическим операциям. Как он любит повторять о себе: "Я и как человек радикальный, так и хирург радикальный". Местная пресса окрестила его "Золотые руки" из-за виртуозного хирургического таланта. Он хирург-уролог и занимается всеми областями урологической хирургии, а также трансплантацией почки.

От всей души поздравляем с новым назначением нашего врача, проведшего по сегодняшний день сотни успешных операций над урологическими больными, подарившего здоровье десяткам больным, страдавшим хронической почечной недостаточностью. Желаем дальнейших успехов в его нелегкой, почетной работе!