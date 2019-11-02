Трамп о хороших отношениях с Россией, Украиной и Китаем

Глава Белого дома рассказал журналистам, что у него сложились прекрасные отношения не только с Киевом, но и с Россией и Китаем, которых он сам называл главными конкурентами США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации СМИ о напряженных отношениях с властями Украины, подчеркнув, что «ладит» со всеми партнерами, передает Fox News.

Кроме того, президент выразил полную уверенность в своей победе на выборах 2020 года. Ровно за год до голосования — 3 ноября — представители СМИ задали Трампу вопрос о возможном импичменте и шансах на переизбрание.

«Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так, что демократы работают со СМИ», - сказал президент.

Ранее в газете The Washington Post появилась публикация о том, что Трамп «неукротимо ненавидит» Украину из-за сговора бывших властей страны с американскими демократами ради победы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. При этом отмечалось, что в течение трех лет Трампа пытались убедить в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский заслуживает доверия.