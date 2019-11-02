Протаранили на автомобиле: во Франции ограбили собор из списка ЮНЕСКО

Во французском городе Олорон-Сент-Мари неизвестные протаранили автомобилем дверь средневековой церкви Сент-Мари, которая входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, после чего устроили ограбление, сообщает местное издание Republique des Pyrenees.

Как отмечается, злоумышленники прикрепили к передней части автомобиля цельный кусок дерева, чтобы легче было выломать дверь, которая также датируется средними веками. После того как им удалось пробить проход, преступники перепилили решетку и пробрались в комнату с церковной утварью и другими вещами, пишет Газета.ру.

По словам мэра города Эрве Люкберей, злоумышленники выкрали золотые украшения, принадлежавшие некогда епископам Олорона. Часть предметов была сломана и разбита.

Грабители бросили разбитый автомобиль на месте инцидента и скрылись на запасной машине.

Кафедральный собор Олорон-Сент-Мари, возвышающийся в центре одноименного городка, был воздвигнут в XII веке по инициативе виконта Беарна Гастона IV после крестовых походов.