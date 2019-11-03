Тяжелое ДТП В Баку: есть погибший и раненые

В результате тяжелого ДТП на автодороге Новханы-Пиршаги скончался один человек, трое пострадали.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, вызов в скорую помощь в связи с аварией поступил в 13:10.

«В результате происшествия одна женщина скончалась на месте. Пострадавшие - 44-летний мужчина с диагнозом перелом бедренной кости, и двое малолетних детей - с подозрением на внутреннее кровотечение, доставлены в городскую клиническую больницу № 3. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», - сказали в министерстве.