США увеличивают финансовую помощь Армении

Размер финансовой помощи США Армении в 2019 году увеличен до $60 млн, это на 40% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба посольства США в этой стране.

"США за последние 27 лет содействовали Армении в развитии демократических процессов и развитии демократических институтов, и мы не намерены менять это особенно сейчас, когда демократия как никогда крепка в Армении. Поэтому с гордостью сообщаем, что в этом году содействие составляет более чем $60 млн", - процитировали в диппредставительстве посла США в Армении Лин Трейси.

Как пишут армянские СМИ со ссылкой на данные американского посольства, финансирование включает в себя программы по борьбе с коррупцией, развитию демократии, безопасности, энергетике, образованию, в сферах по правам человека, правосудия, гражданского общества.