Венгры пришли на нефтяной рынок Азербайджана

Венгерская компания MOL Group подписала соглашение с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline Ltd о приобретении 9,57 процента акций в проекте разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери-«Чираг-Гюнешли» («АЧГ») в азербайджанском секторе Каспия и 8,9 процентной доли в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, общая сумма договора составляет 1,57 миллиарда долларов США, с учетом корректировок при закрытии сделки, которая будет финансироваться за счет имеющейся ликвидности компании. По завершении этой транзакции MOL станет третьим по величине партнером в АЧГ.

Ожидается, что сделка будет завершена ко второму кварталу 2020 года.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.