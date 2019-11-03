«Конечно же, в первую очередь, дворы должны быть удобными для граждан и светлыми. Должны также приниматься меры по безопасности», - сказал глава государства.

«В некоторых зданиях, блоках в Баку сложилась нелицеприятная ситуация, лифтовое хозяйство устарело. Дворы между домами в некоторых случаях захватываются и исчезают места для общественного пользования». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

«Несколько лет назад по моему распоряжению было обновлено лифтовое хозяйство большинства зданий. Однако, к сожалению, в период эксплуатации лифты выходят из строя. Поэтому лифтовое хозяйство должно быть полностью обновлено и должны быть даны поручения в связи с их эксплуатацией. В целом мы сейчас создаем образцовые дворы. Но если не сохранять их в нормальном виде, не уделять им должного внимания, то через несколько лет они снова придут в непригодное состояние. Поэтому подумайте и дайте предложения, как сделать так, чтобы созданная новая инфраструктура и проведенные работы по благоустройству были под постоянным контролем, а объекты своевременно ремонтировались», - сказал президент.

В свою очередь, глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что по распоряжению президента на развитие лифтового хозяйства Баку было выделено 32 миллиона манатов.

«Мы провели переговоры с известной немецкой компанией Wittur, был заключен договор, и до сегодняшнего дня в Баку доставлено 430 новых лифтов. 130 из них уже сданы в эксплуатацию и данный процесс продолжается. В распоряжении подразумевалась покупка 542 лифтов. Но согласно вашим поручениям об эффективном использовании бюджетных средств мы провели переговоры с той компанией и смогли сэкономить средства. На сэкономленные средства мы планируем до конца года купить дополнительно 39 лифтов. Ведутся переговоры», - сказал Эльдар Азизов.