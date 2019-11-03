Впервые в Азербайджане: один из тендеров признали коррупционным премьера Минсельхоза
Агентство по аграрным услугам (ААУ) при Министерстве сельского хозяйства аннулировало результаты котировочного опроса из-за вероятности сговора между претендентами. Это первый подобный случай, обнародованный закупающей государственной организацией.
Как сообщает haqqin.az, ААУ объявило 15 октября тендер на предмет закупки мягкого инвентаря для своих местных структур. Претендентам отводилось всего 2 рабочих дня для ознакомления с документами и для подачи предложений. Вскрытие документов состоялось на следующий день, в 10:00 утра. В минувшую субботу (2 ноября) ААУ объявило о том, что результат этого конкурса недействителен. Объявление об отмене результатов тендера было размещено в официальной газете Xalq qəzeti.
Причиной послужил факт того, что законными представителями двух участников конкурса (ООО PROFAMILY И ООО M.F. PRO) является один и тот же человек – Фуад Мустафаев.
В этом деле можно обнаружить довольно любопытные детали. Дело в том, что что при объявлении Агентством этого тендера, изначально определенные критерии выглядели довольно подозрительно. На подготовку документации было выделено всего два дня, к тому же, через день после размещения объявления о тендере стали известны его результаты. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь, как и во многих других государственных структурах, победитель тендера был определен заранее.
Однако через две недели после тендера Агентство отменило его результаты. И это решение по времени совпало с предупреждением главы государства об ужесточении борьбы с коррупцией. Президент Ильхам Алиев в рамках проводимых кадровых реформ поставил перед новоназначенными чиновниками ясные задачи – в первую очередь, положить конец коррупции, завышению расходов и расхищению бюджетных средств. Вероятно, Агентство по аграрным услугам сделало вывод из этих заявлений президента и отменило результаты тендера.