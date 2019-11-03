Как сообщает haqqin.az, ААУ объявило 15 октября тендер на предмет закупки мягкого инвентаря для своих местных структур. Претендентам отводилось всего 2 рабочих дня для ознакомления с документами и для подачи предложений. Вскрытие документов состоялось на следующий день, в 10:00 утра. В минувшую субботу (2 ноября) ААУ объявило о том, что результат этого конкурса недействителен. Объявление об отмене результатов тендера было размещено в официальной газете Xalq qəzeti.

Причиной послужил факт того, что законными представителями двух участников конкурса (ООО PROFAMILY И ООО M.F. PRO) является один и тот же человек – Фуад Мустафаев.

В этом деле можно обнаружить довольно любопытные детали. Дело в том, что что при объявлении Агентством этого тендера, изначально определенные критерии выглядели довольно подозрительно. На подготовку документации было выделено всего два дня, к тому же, через день после размещения объявления о тендере стали известны его результаты. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь, как и во многих других государственных структурах, победитель тендера был определен заранее.

Однако через две недели после тендера Агентство отменило его результаты. И это решение по времени совпало с предупреждением главы государства об ужесточении борьбы с коррупцией. Президент Ильхам Алиев в рамках проводимых кадровых реформ поставил перед новоназначенными чиновниками ясные задачи – в первую очередь, положить конец коррупции, завышению расходов и расхищению бюджетных средств. Вероятно, Агентство по аграрным услугам сделало вывод из этих заявлений президента и отменило результаты тендера.