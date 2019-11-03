Боевые стрельбы азербайджанской армии фото; видео
В учебных центрах и на полигонах с минометными, артиллерийскими, реактивными и противотанковыми батареями проведены тактические учения с боевой стрельбой в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе учений с целью совершенствования взаимодействия разведывательных подразделений, БПЛА и других подразделений выполнены мероприятия боевого слаживания. Подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.