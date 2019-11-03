Очередные военные переговоры между Баку и Анкарой

Завтра Баку начнет свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне, в ходе которого делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей, обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сопредседатель заседания с азербайджанской стороны - заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой – второй начальник Генштаба корпусной генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.