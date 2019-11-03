Назван обладатель Гонкуровской премии

Французский писатель Жан-Поль Дюбуа удостоен Гонкуровской премии за книгу "Не все люди живут одинаково" (Tous les hommes nhabitent pas le monde de la même façon), передает РИА Новости.

Гонкуровская премия вручается более ста лет за лучший роман на французском языке. Она получила название в честь французских классиков братьев Гонкуров – Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Премия присуждается по итогам голосования десяти членов академии на специальной встрече в парижском ресторане Друан (Drouant). Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму – 10 евро, зато дает лауреатам возможность стать известными.

В прошлом году ее обладателем стал автор романа "Дети после них" Николя Матье.