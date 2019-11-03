В Азербайджан пытались ввезти наркотики в автомобильных запчастях фото, видео

Отдел информации

При осмотре на Астаринском таможенном посту ручной клади прибывших пешком из Ирана граждан Азербайджана Ибрагима Мамедова и Гулама Гурбанова были  обнаружены подозрительные предметы, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Груз, состоящий из запчастей транспортных средств, был задержан и подвергнут повторной проверке.

В результате проверки были обнаружены запчасти от автомобиля, в полостях которых были припрятаны наркотики.

В общей сложности таможенники обнаружили 2,5 кг опиума.

По факту ведется расследование.

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