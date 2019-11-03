В Азербайджан пытались ввезти наркотики в автомобильных запчастях фото, видео
При осмотре на Астаринском таможенном посту ручной клади прибывших пешком из Ирана граждан Азербайджана Ибрагима Мамедова и Гулама Гурбанова были обнаружены подозрительные предметы, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.
Груз, состоящий из запчастей транспортных средств, был задержан и подвергнут повторной проверке.
В результате проверки были обнаружены запчасти от автомобиля, в полостях которых были припрятаны наркотики.
В общей сложности таможенники обнаружили 2,5 кг опиума.
По факту ведется расследование.