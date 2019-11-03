Сердечно поприветствовав гостей, глава Госкомитета начал разговор со стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, основанном на традициях дружбы и братства между двумя странами. Сафар Мехтиев отметил важную роль таможенных органов двух стран в развитии этого сотрудничества. Глава Госкомитета сказал, что осуществляемые Турцией и Азербайджаном широкомасштабные проекты в сфере логистики и транспорта вносят большой вклад в развитие двухсторонних отношений.

Было подчеркнуто, что последовательная и целенаправленная линия развития азербайджано-турецких отношений сегодня успешно развивается главами двух стран, что существенно углубило стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией. Отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, включая и сотрудничество таможенных органов.

Глава Госкомитета, рассказав гостям о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, сказал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли, упрощения таможенных процедур и обеспечения удовлетворенности граждан. Сафар Мезхтиев довел до сведения гостей то, что Азербайджанская таможня по праву занимает место среди таможенных органов самых развитых стран, и отметил, что проводимые реформы создали благоприятные условия для легкого, быстрого и беспрепятственного осуществления торговли.

Председатель Госкомитета сказал, что доволен нынешним уровнем отношений между таможенными органами Азербайджана и Турции, рассказал гостям о своем визите в братскую страну в прошлом месяце и о проведенных там переговорах. Сафар Мехтиев особо отметил Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции об упрощенном таможенном коридоре, который был подписан в ходе его визита в Турцию. Глава Госкомитета также подчеркнул важность обмена информацией и опытом между двумя странами.

Поблагодарив председателя Госкомитета за теплую встречу, глава Измирского отделения MÜSİAD Билал Сайгылы сказал, что в последние годы была осуществлена большая работа по усилению двустороннего сотрудничества. Глава турецкой делегации также выразил свое удовлетворение развитием сотрудничества между таможенными органами двух стран.

Глава турецкой делегации отметил, что в таможенной сфере Азербайджана, как и в других сферах, созданы благоприятные условия для действующих в стране предпринимателей.

Представитель MÜSİAD, отметив, что осуществленные мероприятия внесли большой вклад в развитие экономики и международной торговли, рассказал о деятельности представляемой им организации. Было отмечено, что представительства MÜSİAD действуют во многих странах, и организация объединяет тысячи предпринимателей.

Затем глава Госкомитета ответил на вопросы турецких предпринимателей, также состоялся обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.