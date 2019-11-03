Ильхам Алиев: «В Баку нарушались все градостроительные нормы»

«В Баку должны быть полностью обеспечены градостроительные нормы. Во всех городах существуют соответствующие коэффициенты для строительства зданий. К сожалению, раньше эти коэффициенты брались в 10 раз выше, а то и больше. То есть нарушались все градостроительные нормы». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

«Прямо перед домами начинали строить многоэтажные здания, и некоторые так называемые предприниматели лишали жильцов старых домов солнечного света. В ряде случаев строительство велось во дворах зданий. Раньше дома строились даже во дворах некоторых школ. Потом этому был положен конец. То есть должны быть применены градостроительные нормы. Местные исполнительные органы и Государственный комитет по архитектуре и градостроительству должны наладить свою работу на высоком уровне, чтобы обеспечивались все градостроительные нормы», - сказал президент.

Президент отметил, что внимание к гражданам со стороны исполнительных властей районов должно быть на высоком уровне. В ряде случаев граждан мучают, на их проблемы нет реакции, в некоторых случаях от них требуют незаконную плату, имеют место факты коррупции. Такие сигналы доходят до нас, и районные исполнительные власти должны сделать необходимые выводы. Гражданам должно оказываться максимальное внимание. Представители исполнительных властей районов не должны сидеть в кабинетах и рассматривать бумаги, а должны встречаться с гражданами во всех районах»,- сказал глава государства.

Президент отметил, что по его поручению, в последнее время этот процесс получил широкое распространение, но все равно вопрос находится не на должном уровне.

«По информации, которую мне докладывают, в некоторых случаях это носит формальный характер. Нет реакции на проблемы, беспокоящие граждан. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Если гражданина что-то беспокоит, должна быть реакция на это. Конечно же, все вопросы должны рассматриваться объективно. В некоторых случаях поднимаются такие вопрос, у которых нет никаких оснований, и они носят исключительно личный характер. Однако в большинстве случаев граждане дают свои предложения и поднимают беспокоящие их проблемы. Исполнительная власть Баку и исполнительные власти всех районов должны внимательно относиться к гражданам. Таким образом, Баку и все города Азербайджана должны планомерно развиваться», - сказал президент.