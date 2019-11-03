Власти Британии понизили уровень террористической угрозы

Британские власти понизили уровень террористической угрозы в стране с "серьезного" до "существенного", говорится в сообщении Объединенного центра по анализу террористической активности (JTAC).

"Существующий уровень угрозы со стороны международного терроризма для Британии "существенный". Угроза со стороны терроризма, связанного с проблемой Северной Ирландии, сохраняется "умеренной" для Британии и "серьезной" для региона Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Британские власти используют "пятибалльную" шкалу террористической угрозы, где "серьезный" уровень - предпоследняя ступень перед "критическим". При таком уровне угрозы теракты в стране возможны с высокой долей вероятности. При "существенном" уровне угрозы вероятность терактов просто существует.

Последний раз уровень угрозы пересматривался в Британии в августе 2015 года и был установлен на предшествующем максимальному уровне. После этого британское правительство, несмотря на серию терактов в 2017 году, уровень угрозы не повышало.