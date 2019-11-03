Ильхам Алиев: «Сносят исторические здания, а на их месте строят уродливые многоэтажки»
«У Баку свой редкий, самобытный исторический архитектурный облик. Это наше большое богатство и к каждому историческому зданию относятся с большим вниманием. Ремонт этих зданий должен проводиться так, чтобы не портился их исторический вид». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.
Вместе с тем, глава государства отметил, что в некоторых случаях исторические здания сносятся, а на их месте строят уродливые многоэтажные здания.
«Этого нельзя допускать. Архитектура Баку – наше национальное богатство. Ичеришехер охраняется со стороны ЮНЕСКО. Могу сказать, что немногие города в мире могут гордиться такими древними городами как Ичеришехер. Это наше большое богатство», - сказал Ильхам Алиев.
В то же время глава государства заявил, что должны быть облагорожены все места в городе.
«В некоторых местах отсутствует уличное освещение. В поселках остаются грунтовые дороги. Я уже дал по этому поводу серьезные поручения Агентству Азеравтойол, вы тоже контролируйте это. То есть каждое место в городе является родным для нас. Город Баку состоит не только из центра. Мы создаем инфраструктуру Баку, в первую очередь, для граждан, и лишь затем для туристов и иностранных гостей. Конечно, они должны себя комфортно чувствовать в Баку. Но в первую очередь мы должны решить проблемы жителей города. Поэтому соберите глав исполнительных властей районов и проведите совещание как по благоустройству, так и по хозяйственным работам. Должен быть положен конец негативным явлениям. Положите конец волоките, коррупции и равнодушному отношению к гражданам. Кто не сможет исправить свою работу, нам придется расстаться с такими людьми, и это для них станет легким наказанием. Мы должны развивать город. Еще раз хочу сказать, что Баку один из самых красивых городов мира и в будущем будут предприняты дополнительные шаги по развитию города», - сказал глава государства.