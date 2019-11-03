Ильхам Алиев: «Сносят исторические здания, а на их месте строят уродливые многоэтажки»

«У Баку свой редкий, самобытный исторический архитектурный облик. Это наше большое богатство и к каждому историческому зданию относятся с большим вниманием. Ремонт этих зданий должен проводиться так, чтобы не портился их исторический вид». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

Вместе с тем, глава государства отметил, что в некоторых случаях исторические здания сносятся, а на их месте строят уродливые многоэтажные здания.

«Этого нельзя допускать. Архитектура Баку – наше национальное богатство. Ичеришехер охраняется со стороны ЮНЕСКО. Могу сказать, что немногие города в мире могут гордиться такими древними городами как Ичеришехер. Это наше большое богатство», - сказал Ильхам Алиев.