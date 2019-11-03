Тысячи людей собрались на центральных улицах иранской столицы, скандируя традиционные для этого события лозунги - "Смерть США!", "Смерть Израилю!" Основные мероприятия состоялись напротив бывшего здания американской дипмиссии в Тегеране, которое в настоящее время является музеем "Гнездо американского шпионажа", посвященным событиям ноября 1979 года, пишет Российская газета.

Массовыми манифестациями была отмечена в Иране 40-я годовщина захвата американского посольства в Тегеране революционно настроенными студентами.

Выступавший на митинге командующий вооруженными силами генерал Абдолрахим Мосави заявил, что американцы никогда не смирятся с независимостью Ирана: "Наш спор с врагами не связан с ядерной программой, ракетами или правами человека".

Не обошлось также и без сожжения американских флагов и демонстрации баннеров с оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа и представителей его администрации.

В связи с годовщиной событий тех дней иранские власти обновили антиамериканские граффити на заборе бывшей дипмиссии США. Теперь новые инсталляции, по замыслу их авторов, отображают темы "Закат культуры США и Запада", "Американские преступления в мире", "Преступления США против Ирана".

Исламская революция 1979 года положила конец 2 500-летней истории монархии в Иране, последний шах Реза Пехлеви сделал все, чтобы приблизить этот конец. Репрессии, отказ от ценностей ислама во имя персидского наследия вызывали возмущение десятков миллионов иранцев. Тяжелый экономический кризис второй половины 70-х годов усиливал социальное напряжение, пишет NEWSru.co.il.