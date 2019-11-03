В России подан рекордный иск – на 100 триллионов

Иск о компенсации морального ущерба в размере 100 триллионов рублей подан к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) одним из должников.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили, что "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей". Это больше, чем пять годовых федеральных бюджетов РФ, сообщает Euronews.

Суд признал требования необоснованными и отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения пока не поступала.