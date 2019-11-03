Создайте самую безопасную цифровую среду с помощью Azercell Kids

Успешно продолжая свою социальную ответственность с помощью инновационных технологий, Azercell Telecom в сотрудничестве с DOCOMO Digital, мировым провайдером мобильных коммерческих решений, объявляет эксклюзивный образовательный и развлекательный цифровой контент под названием Azercell Kids (kids.azercell.com).

Ведущий оператор мобильной связи инициирует еще один цифровой проект по защите детей от нежелательного интернет-контента.

Учитывая, что более 98% детей в возрасте до восьми лет живут в домах, где используется хотя бы одно мобильное устройство, неудивительно, что за последние 12 месяцев категория приложений Kids & family была загружена более 4,4 млрд раз по всему миру в магазинах Google Play и iOS. Родители в то же время все больше обеспокоены проблемами вокруг неконтролируемого доступа к цифровому контенту и безопасности.

Приложение Azercell Kids (kids.azercell.com) разработано для решения этих проблем при одновременном предоставлении наиболее популярного цифрового контента, отфильтрованного по возрасту детей.

С помощью Azercell Kids будет доступно специальное сочетание местных и глобальных материалов из более чем 40 ведущих брендов, основанное на предпочтениях детей в Азербайджане. В дополнение к полному родительскому контролю, Azercell Kids также предложит родителям панель управления использованием для мониторинга времени, затраченного детьми. Azercell Kids доступно как через интернет, так и в качестве приложения iOS или Android.

Абоненты Azercell, как пользователи фактурной, так и нефактурной линии, могут с легкостью подключиться к Azercell Kids.

Чтобы активировать услугу, достаточно набрать на экране телефона короткий номер *304# YES и скачать Azercell Kids через Appstore или Google play market. Активировав приложение Azercell Kids, абоненты смогут в течение семи дней пользоваться услугой бесплатно, а за последующие дни у них будет вычитываться 0.35AZN за каждый день соответственно.

Azercell всегда уделял большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасного использования интернета, продолжая масштабные тренинги на тему "Интернет-безопасность и цифровое гражданство" с целью повышения осведомленности и эффективности в этой области.