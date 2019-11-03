Турция успешно испытала ракету класса «море-море» видео
Турция провела успешные испытания отечественной ракеты Atmaca класса «море-море». Испытания ракеты производства компании ROKETSAN прошли на корвете Kınalıada. Об этом сказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Как сообщает Anadolu, ракета поступит на вооружение ВМС Турции во второй половине 2020 года. Самонаводящаяся ракета дальнего радиуса действия (до 200 километров) имеет слабый реверсионный след и высокую точность поражения цели. В полете Atmaca маневрирует, может изменять свою траекторию и снабжена функцией самоуничтожения. Благодаря системе 3D-маршрутизации Atmaca могут поражать как неподвижные, так и высокоподвижные цели.
Ожидается, что ракетами будут вооружаться корветы класса MLGEM.