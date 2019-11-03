Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящей в Багдаде, есть жертвы. Полиция применила огнестрельное оружие против манифестантов на улице Эр-Рашид в центральном районе Багдада.

Как минимум пять человек убиты, около десяти получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что сейчас демонстранты пытаются прорваться на площадь Тахрир, туда же движется колонна через мост Аль-Ахрар. Полиция применяет дубинки, чтобы не допустить толпу в центр города.

Десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы столицы Ирака, заблокировали основные магистрали города, сжигая шины, пишет Anadolu. В район, где расположено здание правительства, переброшены военные, направлены машины скорой помощи.