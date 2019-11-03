Согласно информации, пользователь facebook под именем Evez VAhidoviç на своей странице обещал за убийство Э.Гаджиева вознаграждение в 10 тысяч манатов.

В результате проведенных правоохранительными органами оперативно-следственных мероприятий задержан автор статусов с угрозами в Facebook в адрес начальника пресс-службы Главного управления полиции города Баку майора полиции Эльшада Гаджиева. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД и Генпрокуратуры.

В связи с этим в прокуратуре Баку было возбуждено уголовное дело по статье 134 (угроза убийством) УК Азербайджана, проведены необходимые оперативно-следственные мероприятия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, был задержан автор статусов с угрозами - житель Баку Фарид Гулиев (1984 г.р.).

При обыске в его доме было обнаружено и изъято одноствольное охотничье ружье и четыре патрона от пистолета Макарова.

В ходе предварительного допроса Ф.Гулиев признался, что открыл фейковый аккаунт на имя соседа Авеза Мухтарова и распространял сообщения указанного содержания, пытаясь добиться ареста Мухтарова. А причиной стало то, что А.Мухтаров в 2017 году одолжил у Ф.Гулиева 50 манатов и не вернул их.

Решением Наримановского районного суда в отношении Ф.Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.