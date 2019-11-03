Экс-король Малайзии отказался признавать своим сына русской модели

Экс-король Малайзии султан Келантан Мухаммад V заявил о том, что фотографии ребенка его бывшей жены, обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной, не «доказывают», что он является его биологическим отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, запечатленный на фотографиях ребенок может быть «сыном любого азиатского человека». Султан считает, что его бывшая супруга Оксана «не имеет никакого достоинства», поскольку ранее появились кадры с ней, «занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу».

Экс-король Малайзии заявил, что Воеводина неправа, поскольку использует ребенка в попытке выиграть бракоразводный процесс.

1 ноября Воеводина впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии V. По словам Воеводиной, ребенок очень похож на своего отца, поскольку у него азиатская внешность.