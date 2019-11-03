Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 20:43

Госдеп США выступил с традиционным ежегодным докладом по итогам борьбы с терроризмом. Этот отчет внешнеполитического ведомства в период правления президента Дональда Трампа представляет наиболее приоритетную, если не сказать, доминантную значимость. Если в прошлом все партнеры и близкие союзники США по коалиции борьбы с терроризмом с нетерпением ждали нового оценочного доклада американского Госдепа о ситуации с демократией и правах человека, то после провозглашенной Белым домом новой стратегии изоляционизма, невмешательства и приоритета геополитического прагматизма субъективное оценочное суждение нескольких дипломатов состояния универсальных ценностей и политических свобод потеряло свою исконную значимость для союзников.

Мир стремительно меняется на наших глазах. И с утверждением основ нового многополярного миропорядка США все больше и больше возвращаются к своей внешнеполитической концепции времен президентов Айка Эйзенхауэра и Линдона Джонсона. «Америка прежде всего» - реанимация модели государственной замкнутости на фоне разгорающегося на Ближнем Востоке и в Латинской Америке геополитического пожара обусловила актуализацию новой политики сдерживания угроз и определения новой парадигмы, оценивающей возникновение рисков. И в свете растущей международной конфронтации, санкционной политики и торговых войн, зыбкой системы международной безопасности риск расширения ареалов нестабильности больше занимает умы американской администрации, нежели необходимость насаждения политической либерализации. По большому счету, первые проблески зарождающейся новой политики Вашингтона появились еще в период правления президента Обамы и администрации демократов, особенно после захлебнувшейся русской весны и потерпевшей крах арабской весны. Именно в Баку во время своего официального визита госсекретарь США и главный идеолог либерализации кочевого Востока Хиллари Клинтон, убедившись в ужасающих итогах своего эксперимента, провозгласила новый подход Вашингтона: «Стабильность выше демократии». Клинтон парировала колкие реплики критиков азербайджанской власти, которая еще в нулевых сумела определить и просчитать всевозможные риски безумной и хаотичной либерализации в традиционных мусульманских странах.

Попытка насаждения западной политической демократии в странах феодального Востока и постказарменного СССР вылилась в перманентную дестабилизацию, поставившую современную Евразию и Ближний Восток перед угрозой неуправляемого и системного террора. Рожденная буржуазно-демократической революцией, которую с недавних пор называли цветной, либеральная смута в странах с вековыми системными социальными проблемами открыла безграничную кочевую пустыню для марша нью-эсеровского исламского террора. Расшатанная американцами система вековой авторитарно-казарменной деспотичной власти над родоплеменным сообществом кочевых народов, адаптированной британцами еще на заре зарождения отторгнутых от Османской империи многочисленных подмандатных арабских государств, вызвала целый тектонический взрыв, под обломками которого осталась вся постнасеровская арабская цивилизация. Угроза перманентного террора повисла даже над новой постхристианской западной цивилизацией. Запад принял новый вызов. И Вашингтону уже было не до манипулирования миром посредством либеральных рычагов управления. Началась тотальная война против средневековой армии фатальных фанатиков – новой дикой стихии, задавшихся целью уничтожения западной цивилизации.

И в новой коалиции противостояния угрозе системного террора, как в концептуальной, так и превентивной плоскости, Азербайджан сыграл исключительно важную роль. Оценка высокого профессионализма и стратегии превентивных мер, разработанных азербайджанскими спецслужбами, не заставила себя долго ждать. По мнению аналитиков Госдепа США, «правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана продемонстрировали адекватную способность обнаруживать и предотвращать террористические акты на территории Азербайджана». Об этом говорится в традиционном ежегодном докладе правительства США. Соединенные Штаты высоко оценили деятельность спецслужб Азербайджана в прошлом, 2018 году. «В 2018 году правительство Азербайджана активно работало над обнаружением и обезвреживанием усилий террористических группировок по перемещению людей, денег и материалов через свои земли и морские границы, а также на Южном Кавказе в целом. Азербайджанские правоохранительные органы и службы безопасности проводили операции по предотвращению террористических актов, арестовали и привлекли к ответственности подозреваемых в терроризме, а также своих граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях террористических групп или их финансировании за пределами Азербайджана».