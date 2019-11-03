Один из вопросов в ходе исследования: «Кто является самой большой угрозой миру во всем мире?» Впервые в такого рода соцопросе на первом месте оказался президент США - Дональда Трампа главной угрозой посчитали 27% респондентов VCMF. В пятерке «лидеров» оказались главы КНДР, России, Китая и Венесуэлы.

Другой вопрос касался того, готовы ли американцы из так называемого поколения «миллениалов» (так называют людей, родившихся не раньше 20 лет до наступления нового тысячелетия (год 1981-й и выше), и не позднее 1996 года) голосовать за социалистов. Оказалось, что 20% респондентов точно готовы проголосовать за социалистические силы в США, еще 50% опрошенных назвали такое голосование для себя «вполне вероятным».

Впервые за последние годы только 57% в возрасте до 40 лет американцев в заявили, что Декларация независимости США лучше гарантирует равенства, права и свободы, чем Коммунистический манифест. 36% американцев указанного выше возраста поддерживают идеи коммунизма.