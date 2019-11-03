Орбан стал новым премьером Румынии
Парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.
За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов. Людовик Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристского альянса Европейской народной партии (ЕНП).
Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха правительства социал-демократов.