Боеприпасы были захвачены в районе Рас-эль-Айне, который ранее был освобожден в ходе турецкой операции «Источник мира». В каждом из 60 изъятых ящиков с боеприпасами находилось по два минометных снаряда калибра 120 мм производства США.

Отмечается, что снаряды хранились на складе, несмотря на обязательство американских военных изъять оружие и боеприпасы, переданные курдам.