Армия Турции нашла у курдов склад с боеприпасами США фото
Турецкие военные в Сирии обнаружили склад, принадлежащий курдам, где хранились минометные снаряды США, сообщает Anadolu.
Боеприпасы были захвачены в районе Рас-эль-Айне, который ранее был освобожден в ходе турецкой операции «Источник мира». В каждом из 60 изъятых ящиков с боеприпасами находилось по два минометных снаряда калибра 120 мм производства США.
Отмечается, что снаряды хранились на складе, несмотря на обязательство американских военных изъять оружие и боеприпасы, переданные курдам.