Турция вернет в Европу задержанных боевиков ИГИЛ: «Мы не отель...»

В турецких тюрьмах содержатся около 1 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» из разных стран мира, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, не пояснив при этом, о каких именно странах идет речь, сообщает Дойче велле.

Все эти заключенные будут возвращены на родину - вне зависимости от того, лишают их там гражданства или нет, продолжил Сойлу. «Мы не отель ни для одного члена ИГ», - отметил он.

Ранее глава МВД Турции раскритиковал решение нескольких европейских государств, в частности, Великобритании и Нидерландов, лишать гражданства подозреваемых в членстве в «Исламском государстве». Такие меры «неприемлемы и безответственны», указал Сойлу.