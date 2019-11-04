Граждане Азербайджана пострадали в ДТП в России

Следовавший из Ростова-на-Дону в Баку микроавтобус попал в ДТП в Ставропольском крае РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Вечером в понедельник на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск пассажирский микроавтобус съехал в кювет и врезался в препятствие. В результате семь человек пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, все граждане Азербайджана.

Интерфакс пока не располагает официальным подтверждением информации.