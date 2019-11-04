За информацию о пропавшем в Иране агенте ФБР США обещают $20 млн

США объявили награду в $20 млн за информацию о местонахождении агента ФБР Роберта Левинсона, исчезнувшего в Иране 12 лет назад. Деньги будут выплачены в рамках программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию».

«Мы объявляем вознаграждение в размере до $20 млн за достоверную информацию, которая поможет установить местонахождение и добиться возвращения бывшего агента ФБР Роберта Левинсона», - приводит ТАСС слова представителя американской администрации.

В последний раз Левинсона видели на острове Киш в марте 2007 года. Тогда, еще при президенте Джордже Буше-младшем, Вашингтон отрицал связь пропавшего с американской разведкой.

Обстоятельства изменились, когда Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.