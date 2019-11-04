Си Цзиньпин рассказал о своем доверии главе Гонконга
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой администрации Гонконга Кэрри Лам, сообщает Синьхуа.
По данным агентства, встреча состоялась в Шанхае, где проходит вторая Международная выставка импортных товаров (China International Import Expo).
Как отмечает Reuters, Си Цзиньпин выразил высокую степень доверия к Лам, отметив, что ценит ее работу и работу ее команды. Он также указал, что прекращение насилия и восстановление общественного порядка должно быть приоритетом для Гонконга.