Пашинян предложил освободить школьников от истории армянской церкви

Преподавание в школах отдельного предмета «История армянской церкви» является нелогичным, в связи с чем от него необходимо отказаться, заявил во время прямого эфира в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава армянского правительства пояснил, что в школьной программе уже есть предмет «История Армения», а отдельное изучение истории Армянской апостольской церкви формирует в представлениях школьников разделение между армянским народом и церковью, чего нельзя допустить, передает Sputnik Армения.

«В советских учебниках о церкви упоминалось крайне мало. После провозглашения независимости у нас не было времени этим заниматься, и в школах по инерции преподавали по старым учебникам, не обращаясь к теме церкви. Тогда и возникла необходимость в новом предмете», - отметил армянский премьер, обратив внимание, что, если включить историю ААЦ в общую историю Армении, у школьников существенно снизится нагрузка и освободится время на изучение физики, химии и геометрии.