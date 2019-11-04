Протесты в Барселоне из-за визита короля

Акции протеста сторонников независимости Каталонии проходят в Барселоне из-за визита в город короля Испании Филиппа VI и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов в Барселоне, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны. Митингующие предприняли попытку помешать гостям попасть в здание

Также уточняется, что акция была организована движением «Комитет в защиту республики», который призвал всех желающих прийти ко дворцу.

Это первый визит Филиппа VI в регион после того, как 14 октября Верховный суд страны приговорил каталонских политиков к тюремному заключению на срок до 13 лет. Вердикт спровоцировал волну акций протеста в Каталонии, некоторые из них заканчивались беспорядками.