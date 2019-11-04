Названы способы похудения без спорта

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения. Рекомендации были опубликованы на портале Food.news, пишут российские Известия.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов, таких, как мясо, птица и рыба. Альтернативой могут послужить тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис.

Также диетологи рекомендуют приучить себя к «прерывистому» режиму питания, при котором есть разрешено ограниченное время. К примеру, отказаться от приемов пищи после 18:00. В качестве альтернативного варианта специалисты предложили три дня в неделю употреблять 25% от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме.