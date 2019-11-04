В Иране отреагировали на новые санкции США
Новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана говорят об отчаянии и неспособности добиться своих целей дипломатией, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
По словам Мусави, "приверженность США односторонним ограничениям сделала политиков этой страны абсолютно пассивными, способными только на абсурдные санкции", передает ТАСС.
В понедельник Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников.