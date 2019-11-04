В Британии избрали нового спикера парламента

За 62-летнего Хойла, который занимал пост старшего заместителя спикера с 2010 года, в четвертом туре отдали голоса 325 депутатов. Кандидатуру его оппонента, также лейбориста Криса Брайанта, поддержали 213 депутатов.

Новый спикер пришел на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение десяти лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября.