Израиль и Иордания помирились

В ближайшие дни Иордания вернет своего посла в Израиль в свете достижения договоренности между государствами о передаче иорданским органам безопасности двух граждан, задержанных в Израиле. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства, пишет MIGnews.

Глава ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) утвердил совместно со своим иорданским коллегой процедуру передачи.

"Израиль рассматривает отношения с Иорданией как краеугольный камень ближневосточной стабильности. Мы продолжим заботиться о сохранении безопасности в регионе", - говорится в в заявлении пресс-службы Биньямина Нетаньяху.

Двое граждан Иордании - Хеба аль-Лабади и Абдула Рахман Мири - были задержаны в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября. Они попали под административный арест. В ШАБАК объявили, что Хеба "подозревается в причастности к серьезным нарушениям безопасности". После задержания Лабади объявила голодовку, из-за которой состояние ее здоровья резко ухудшилось.

Неделю назад власти Иордании отозвали своего посла в Израиле "для консультаций", а министр иностранных дел этой страны Айман Сафади объявил, что это лишь первый шаг Иордании в юридической и дипломатической войне за возвращение своих граждан.