Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:15

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии в минувшее воскресенье утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO). Событие, о неизбежности которого все мало-мальски связанные с нефтью специалисты и бизнесмены говорили уже три года, наконец-то произошло. Заявка руководства «жемчужины королевства» на размещение части ее акций одобрена, пусть регулятор и не указал количества акций, которое может быть предложено, а также не назвал дату старта сбора заявок.

Проспект для IPO, включающий в себя всю необходимую информацию, в том числе финансовую отчетность, деятельность и управление компании, будет опубликован 10 ноября. Процесс определения стоимости начнется 17 ноября, окончательная цена за акцию будет объявлена 4 декабря. IPO пройдет на саудовской бирже Tadawul. Нефтяной концерн планирует предложить для размещения 5 процентов акций и привлечь 100 миллиардов долларов. Не вызывает сомнений, что на ближайшее, минимум, полугодие биржевые страсти по акциям Saudi Aramco станут одной из основных тем в новостных лентах, касающихся нефти - и не только, слишком уж тесно здесь все переплетено с большой политикой. Сегодня в это трудно поверить, но всего сто лет назад считалось, что Саудовская Аравия «лишена всяких признаков нефти». Более того, как указывалось в отчете «Англо-персидской компании», одного из основных нефтяных гигантов того времени, геологические отчеты «оставляют мало места для оптимизма» нефтяников, даже Албания в этом отношении более перспективна. Отставной майор британской армии Фрэнк Холмс, один из последних авантюристов того времени - занимался золотом и оловом, в качестве горного инженера исколесил мир от Австралии и Малайи до Мексики, Уругвая, России и Нигерии, «человек большого личного обаяния, создававший вокруг себя атмосферу блефа, свежего ветра, бури и самохвальства», как писали о нем, был тем, кто думал иначе.

И сумел доказать свою правоту. В 1923 году он получил концессию в Эль-Хазе, будущей восточной части Королевства Саудовская Аравия, в следующем году — в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом, после чего и заслужил в Аравии прозвище Абу аль-Нафт — «Отец нефти». Но не сумел удержать бизнес в руках - денег на геологоразведку катастрофически не хватало, и Холмс отправился в Нью-Йорк, надеясь, по его словам, найти удачу среди «действительно крупных нью-йоркских шейхов». Здесь ему повезло. В одной американской компании — «Галф ойл» — затеплился огонек интереса к Бахрейну. И вместе с отчетом о следах нефти в «водяных» скважинах на этом острове, лежавшем возле берегов Аравийского полуострова, Холмс передал «Галф» образцы камней и «маслянистой субстанции». В ноябре 1927 года «Галф» приобрела права на арабские концессии, которые имела компания Холмса «Истерн энд дженерал», и согласилась работать с «Отцом нефти» с целью обеспечения надежности концессии в Кувейте. Последовала цепочка интриг, в которую были вовлечены крупные нефтедобывающие компании того времени, шейхи, правительства Великобритании и США. В итоге созданная специально для этой ситуации «Бахрейнская нефтяная компания» в октябре 1931 года приступила к бурению. А 31 мая 1932 года нефть в Аравии была найдена. Весьма скромное по размерам открытие в Бахрейне оказалось впоследствии важнейшим событием с весьма длинным продолжением.

А дальше нефть Аравии тесно переплелась с политикой. Абдул Азиз бин Абдул Рахман бин Фейсал аль-Сауд, искусный воитель и мудрый политик, установил к 1926 году власть Саудов над девятью десятыми Аравийского полуострова. В 1932 году «Королевство Хиджаза, Неджда и присоединенных областей» стало именоваться Саудовской Аравией - но громкие победы обернулись истощением казны. Государственные счета не оплачивались, зарплаты госслужащих задерживались на шесть-восемь месяцев, племена не получали от короля субсидий. Положение усугублялось тем, что король начал исполнять дорогостоящую и многостороннюю программу, объединявшую, казалось, все - от создания местной радиосети до реконструкции системы водоснабжения Джидды. «Возможно, в недрах королевства скрываются значительные запасы нефти, и это может стать выходом из затруднительного положения», - такую мысль Ибн Сауду подал один из близких друзей короля, Абдулла. Правда, настоящее его имя было Гарри Сент-Джон Бриджер Филби. Отец одного из наиболее знаменитых и успешных двойных агентов двадцатого века — Кима Филби, ставшего главой контрразведывательного антисоветского отдела в британской разведке и активно шпионившего одновременно и в пользу Советского Союза.

Вновь цепь интриг - и 29 мая 1933 года был подписан концессионный договор между Standard Oil of California (сейчас это Chevron) и министром финансов Саудовской Аравии Абдуллой Сулейманом. Концессия была выдана на срок 60 лет и охватывала территорию 360 тысяч квадратных миль. Именно с этой даты пошел отсчет долгой и бурной истории Saudi Aramco, «жемчужины дома Саудов», которая производит один из восьми баррелей нефти в мире, то есть обеспечивает почти 12% мировой добычи. В начале нынешнего года компания вновь удивила мир, в рамках подготовки к IPO раскрыв свою финансовую отчетность. За 2018 год прибыль Saudi Aramco составила $111,1 миллиарда против $59,9 миллиарда лидера технологического сектора по этому показателю — Apple. Впрочем, как говорил когда-то Джон Рокфеллер, «самая лучшая компания — это хорошо управляемая нефтяная компания, вторая после нее — плохо управляемая нефтяная компания». Конечно, добыча нефти в ряде случаев — достаточно сложная техническая и логистическая задача. Но к «жемчужине дома Саудов» это не относится — геология добычи сравнительно простая, в основном нефть идет из одного самого крупного в мире месторождения Гавар, по сути подземного нефтяного мини-моря на территории Саудовской Аравии. Впрочем, все это не отменяет, а только подчеркивает главное: Saudi Aramco — не просто нефтяная компания. Это экономический и финансовый стержень Саудовской Аравии. И грандиозный план идейного вдохновителя IPO — кронпринца Мохаммеда бен Салмана заключается в том, чтобы, опираясь на прибыль, полученную от частичной продажи акций компании, совершить социально-экономический скачок из XIX в XXI век, рывком вытащить страну в Первый мир. То есть использовать полученную прибыль для реализации амбициозного и масштабного плана преобразования королевства — Vision-2030.