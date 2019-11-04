МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом - это Гайана, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америкив, в ней проживают 780 тысяч человек.

По данным Международного валютного фонда, рост экономики в Гайане достигнет 86 процентов, хотя в 2019 году рост составил всего 4,4 процента, что в 14 раз превышает предполагаемые темпы роста Китая, утверждает Bloomberg.