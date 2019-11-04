МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом - это Гайана, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америкив, в ней проживают 780 тысяч человек.
По данным Международного валютного фонда, рост экономики в Гайане достигнет 86 процентов, хотя в 2019 году рост составил всего 4,4 процента, что в 14 раз превышает предполагаемые темпы роста Китая, утверждает Bloomberg.
Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличиться примерно до $15 млрд, передает РБК.
«Причина, по которой МВФ прогнозирует такой рост, заключается в том, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения», — заявила CNBC независимый аналитик Наталья Дэвис Идальго. По ее словам, в сравнении с лидером ОПЕК — Саудовской Аравией, которая имеет приблизительно 1 900 баррелей морских запасов на человека, у Гайаны 3 900 баррелей.