Американец хотел взорвать синагогу и начать «священную войну»

Полиция американского штата Колорадо арестовала местного жителя Ричарда Холцера, планировавшего устроить взрыв в синагоге, передает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

По данным полиции, 27-летний мужчина с сообщниками планировал взорвать синагогу в городе Пуэбло. В ФБР пояснили, что мужчина активно высказывал антисемитские взгляды в соцсетях. Когда агенты ведомства под прикрытием встретились с мужчиной, он заявил, что намерен начать «священную войну», а также подробно пересказал им план нападения.

В результате Холцер был задержан за несколько часов до планируемого взрыва, ему грозит многолетнее тюремное заключение.