США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

Вашингтон направил ООН официальное уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Он заявил, что американская сторона «начала процесс выхода» из соглашения. Вступление в силу решения о выходе предусмотрено через год после уведомления, передает РИА Новости.

Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что решение Вашингтона о выходе вызвано «несправедливым экономическим бременем». Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты гордятся репутацией мирового лидера в области сокращения вредных выбросов в атмосферу.