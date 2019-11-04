Депутат Милли Меджлиса: Квартира в Карловых Варах стоит дешевле, чем в Сулутепе

«Согласно законодательству, депутат не может заниматься бизнесом. По моему мнению, депутат должен быть из состоятельных людей. Считаю, что депутату нельзя ставить запреты, типа не имеешь права построить дорогой дом, или же купить жилье подешевле». Как сообщает Qafqazinfo, об этом депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев сказал в эфире передачи 3D на телеканале ITV.

Депутат также выразил отношение к информации, распространяемой о нем в местных СМИ. Он отметил, что не занимается никаким бизнесом: «СМИ делают подобные заявления без всяких доказательств. Мой брат живет в Чехии. Племянник - бизнесмен, у него там есть своя компания. И у меня есть собственный дом. Карловы Вары пользуются славой курорта. Стоимость квартиры в этом городе намного дешевле, чем в Сулутепе. Вместо того чтобы покупать дом в Губе, Хачмазе или Габале, проще приобрести трехкомнатный дом в Карловых Варах и облегчить процесс получения визы.

У меня ни в одном уголке Азербайджана нет ничего. Миллионы вилл построено в Азербайджане. Что, все эти виллы принадлежат депутатам или чиновникам? Если я строю дом, затем продаю его и получаю прибыль - это не считается бизнесом».