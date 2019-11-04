Эйнулла Фатуллаев 05:15

Сокрушительное поражение октябрьской стратегии нацдеков, объявивших в Азербайджане зарождение нового народного движения, вызвало резкую критику представителей либерального стана, в первую очередь лидера реалистов Ильгара Мамедова. Соперник А.Керимли в борьбе за умонастроения протестного электората подверг справедливой критике нацдеков, выдавших обычный протест партийных активистов за широкое народное и даже революционное движение. Главный тезис либералов заключается в абсурдности предположений относительно перерождения социального недовольства части общества в грандиозный политический протест в стране. Восприятие либералами недавних попыток беспочвенных потрясений в обществе отражает и сложившееся политическое мировоззрение представителей власть предержащих о последних усилиях нацдеков добиться бессобытийной политической выживаемости.

Нацдеки продолжают паразитировать на извечном синдроме политического переворота в стране. И на сей раз А.Керимли допускает серьезнейшую политтехнологическую ошибку, на что и указывают либералы. Искусственное и целенаправленное взвинчивание протестных политических настроений в обществе пришлось аккурат на кульминационную развязку кадровых потрясений и пертурбаций в правящей элите. Во власти происходит обещанная смена политических элит, и общество с большой надеждой и ожиданием наблюдает за регенерацией правящей элиты, долгожданной сменой команды президента и осуществлением обнародованной сразу же после президентских выборов 2018 года программы ускорения и обновления. Более того, в авангарде критического настроя находится сам президент. В последние дни, Ильхам Алиев предстал в ипостаси главного критика не исполнившего своих обязательств перед государством, обществом и президентом своего прежнего правительства. Президент подвергает чиновничий класс моральному остракизму, внушая призванным во власть молодогвардейцам идею беззаветного и честного служения обществу и избирателям. Стремительно растут рейтинг и популярность президента, который продолжает все жестче и актуальнее озвучивать самые острые социально-политические проблемы в стране. Президент воспринимается в качестве источника коренных преобразований в экономике и жизни общества.

Наступила точка бифуркации как момент истины. Откровенно признаем – не самое лучшее время для популяризации идей антиправительственного народного движения, при чем клоачными методами. Однако, Керимли вопреки здравой логике и основам политического прогнозирования и планирования, призывает к совершенствованию митинговой тактики нацдековской оппозиции. Прочая часть оппозиции – мусаватисты-центристы, правые либералы и даже сетевые неформалы весьма скептически относятся к вероятности реанимации митинговой тактики. Керимли все еще выражает убежденность, что именно митинговая волна может вызвать нарративную вражду между противоборствующими лагерями, довести политическую конфронтацию в обществе до необходимой радикализации, а также вовлечь в вожделенную им острую социальную борьбу новые классы и прослойки, что позволит трансформировать узкую политическую борьбу в глобальное системное противостояние общества с властью. Дилетантское представление нацдеков о теории революции и государства (говоря, по-ленински) не позволяет им понять очевидную истину, что революция может быть вызвана лишь при нарушении закона соответствия между производительными силами и производственными отношениями. По большому счету, в программе нацдеков отсутствует критическое и глубокое переосмысление экономического базиса. Налицо – ложная интерпретация революционного переворота. Речь идет не о коренной ломке производственных отношений в обществе, ибо Керимли так ничего и не предлагает протестному электорату, ограничиваясь тиражированием и навязыванием популистских антиолигархических (анатикапиталистических) и анархистских лозунгов. Накануне Керимли и вовсе обратился к протестным силам с новым нелепым обращением. Лидер ревдвижения искренне признается, что запутался в лабиринтах иллюзионистской революции, и не способен изыскать новую методологию мобилизации протестных масс к борьбе с властью. Керимли перекладывает ответственность с политической организации на люмпенизированные и деклассированные, словом обреченные слои.

Лидер нацдеков просит у народа новые рецепты для организации дальнейших действенных акций. То есть в полном противоречии с марксистским учением, Керимли полагает, что революцию вызывают не политические организации, а общество. Керимли лишь рассчитывает возглавить вспыхнувший протест, полагаясь на дело случая, хаотичного выступления отдельных групп или в лучшем случае фортуны. При этом лидер, претендующий на роль главенствующей силы общенациональной революции, не внемлет исторической истине - организацией социальных классов, которые и должны образовать ядро революции, должна заниматься все та же политическая партия! В представлении Керимли революция всего лишь стихийно-естественный процесс, возникающий в результате политических и социальных противоречий, перетекающих в потрясения. И только лишь после возникновения этого стихийного процесса революция должна призвать к себе отчужденную от самого процесса политическую организацию, которая и должна по своему праву возглавить революцию! Таким образом, по логике Керимли, революционная организация может десятилетиями, а то и столетиями ждать зарождения стихийной бури! Антинаучно, нелогично, антиисторично! Вы теперь понимаете, почему с 1993 года нацдеки не создали ни одной реальной проблемы находящейся во власти политической династии Алиевых?! Далее, нацдеки вожделенно мечтают о втором инструменте давления на власть. И этот инструмент в их представлении – еще более гиперболизированный действенный инструмент для ослабления и подрыва изнутри политической и экономической систем в Азербайджане. Нацдеки призывают ввести против Азербайджана санкционные меры.